ورشة عمل لعرض دراسة ” تقييم الأثر البيئي” للإستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021- 2025

وطنا اليوم_عقدت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ورشة عمل لعرض أهداف وتوصيات دراسة ” تقييم الأثر البيئي الإستراتيجي” للإستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025، بحضور جميع الشركاء المعنيين من وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا وممثلين عن القطاعات والجمعيات السياحية.



وأكد أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين خلال الورشة التي اقيمت، اليوم الاثنين، في عمان، بحضور مدير عام دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، أهمية هذه الدراسة ودورها في توضيح الآثار البيئية الايجابية والسلبية، وطرق الحد من الآثار السلبية والتخفيف من أثرها على البيئة المحيطة وعلى مصادر المياه والطاقة وغيرها.



وبين الدكتور حجازين، أن الوزارة قامت بترجمة التوصيات التي خلصت لها الدراسة، من خلال خطة عمل تنفيذية مفصلة يجري تطبيقها على كافة المنشآت السياحية ، مؤكداً أن هذه الدراسة التي يجري إعدادها بالتعاون مع وزارة البيئة، تعكس إهتمام وزارة السياحة والآثار بأن تكون الاستراتيجية الوطنية للسياحة مستدامة وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد والآثار البيئية.



من جهته، عرض مدير برنامج البيئة والتغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور نضال العوران، نتائج الدراسة ومدى اهميتها للقطاع السياحي، مبيناً أن موضوع الدراسة يتمحور حول التغييرات المناخية والنمو الاخضر وشح المياه، وأهمية إدخال الاجندة البيئية في كافة القطاعات واهمها القطاع السياحي.



وقال إن وزارة السياحة والآثار تعد إنموذجاً ريادياً لباقي الوزارات بتقييم الأثر البيئي، مؤكداً سعي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمأسسة العمل على تقيم الأثر البيئي وتعميمه على المؤسسات والوزارات كافة.



بدوره، قدم رئيس فريق العمل من شركة الاتجاهات الجديدة للإستشارات ” Eco consult ” القائمة على الدراسة الدكتور اياد بطارسة، شرحاً مفصلاً عن اهداف الدراسة وآلية عملها والجهات المشاركة وذات العلاقة، مبيناً ان الدراسة عادة يتم عملها على مستوى المشاريع ولكن وزارة السياحة والآثار قامت بعملها على مستوى أكبر وربطها مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.