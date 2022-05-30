المياه تشارك ب حملة “بكفي واسطة ومحسوبية” بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

وطنا اليوم_انطلاقاً من حرص وزارة المياه والري على نشر الوعي لدى موظفي الوزارة شاركت وزارة المياه والري وبالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حملة “بكفي واسطة ومحسوبية” والتي عقدت في مبنى الوزارة اليوم الاثنين الموافق 30/5/2022؛ بحضور ممثلي الهيئة الأستاذ فراس المومني، السيدة أطلال المحافظة، السيدة رويدة النابلسي والسيد يوسف العفيف وبمشاركة عدد من موظفي وزارة المياه والري.



هذه الحملة التوعوية التي تقوم بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على مؤسسات القطاع العام للقضاء على الواسطة والمحسوبية ولتحقيق العدالة والمساواة التي تحفظ الحقوق حيث تم توضيح فيها أضرار الواسطة والمحسوبية وما تؤثر عليه من إلغاء حق وحق باطل وأن الواسطة هي جريمة يعاقب عليها القانون وتمت مناقشة معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام وتم الحديث عن معاييره وأهمها سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة وأن من الواجب الإلتزام بسيادة القانون الذي يعمل على حماية الحقوق وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة .



وتم مناقشة بعض المواضيع التي طرحها موظفي وزارة المياه والري وتم الرد عليها من قبل موظفي الهيئة.