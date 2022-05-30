العجارمة يرعى احتفال مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون بعيد الاستقلال 76

وطنا اليوم_رعى أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الاثنين احتفال مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية ال 76، بحضور محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور، والنواب الدكتور فريد حداد والدكتور بلال المومني وخلدون الشويات، ومدير التربية والتعليم الدكتور أحمد الملكاوي.



وبين الدكتور العجارمة في الحفل الذي أقيم في القاعة الهاشمية، أن عجلون مثل حيّ لديمومة الاستقلال وثبات معانيه ودلالاته، تسير بخُطاها الواثقة نحو الأمام، مرتكزة على عنصر لا يخيُّب الآمال فيه بعد ثقتنا بالله عزَّ وجلَّ، هو عنصر الإنسان الذي فهم واجبه واقتنع بأهميّة دوره في منظومتنا الوطنيّة، فوقف على ثغرةٍ من ثغرات الوطن جنديًّا في موقعه أنّى كانَ، يقاتل بقلمه وعلمه وكفاءته وخبراته، مدافعًا عن إنجاز وطن تحقّق عبر سنوات طويلة، ومحافظًا على ثمار استقلالنا، هديّة طيّبة الشّذا، حلوة المذاق للأجيال الفتيّة القادمة، التي ستحمل رسالة الآباء والأجداد، وتحفظ إنجازاتهم ومقدّراتهم، مُقتدية بالرّعيل الأوّل الذي ما قصّر ولا توانى عن واجبه تجاه هذا التّراب الطّهور، الذي تهون دونَه الأرواح والمهج، ويرخص فيه كلّ غال ثمين.



وأضاف الأمين العام أن التحدّيات الجسام التي يتعرّض لها وطننا العربيّ الكبير، وما يعتريه من عواصف سياسيّة واقتصاديّة وإقليميّة، يُحتّم علينا أن نتمسّك باستقرارنا الذي هو ثمرة استقلالنا، وأن نقدّر تنعُّمنا به، وأمنَنا في وارف ظلّه، وأن نتسلّح بالعقل والوعي والإيمان، الذي هو ملاذنا الآمن في خضم ما يشهده العالم حولنا من اضطرابات تغتال أحلام الشّعوب، وتهدم إنجازاتها.



وبين أن هذا الاستقرار ثمرة التفاف شعبنا البصير حول قيادته الحكيمة، وانصهارهما في بوتقة الوطنيّة الصّادقة التي تُغلّب مصلحة الوطن والإنسان، وتنظر برؤيتها البعيدة الممتدّة نحو الغد وما بعده.



وأشار إلى أننا لا زلْنا نراهن على وعينا، ونتقاسم المحبّة للوطن، والولاء المطلق لقيادته، كي يظل استقلالنا بيتَ الشَّعرِ الذي تجتمع أسرتنا آمنةً فيه، وبيتَ الشِّعرِ لّذي يلخص كل دواوين الحب والوطنية التي كانت مُعنونة بالحريّة والاستقلال.



بدوره، بين النائب خلدون الشويات في كلمة ألقاها في الحفل الذي حضره عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية والفعاليات الشعبية والرسمية، أن عيد الاستقلال محطة احتفال بالإنجاز وانطلاقة جديدة قوية في مسيرة إصلاح مستمرة ترتكز على قيم ومبادئ ومنطلقات الثورة العربية الكبرى.



وأضاف أن الاستقلال مشروع إرادة وحرية قاده الهاشميون منذ فجر التاريخ ومن حولهم شعب وفي مخلص للنهوض الشامل على امتداد ساحات هذا الوطن العزيز، مشيرا إلى أن يوم الاستقلال يحل علينا ونحن فخورون بقيادتنا والوطن؛ فخورون بقيادتنا الفذة الملهمة وفخورون بوطننا الذي أسس على أرض صلبة صلابة صخوره.



من جانبه، بين مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون الدكتور أحمد الملكاوي أن الأردن حاضرا في كل مكان وزمان ولأبنائه الفخر بأن يتباهوا بهذه الأرض بين الأمم ولهم الحق في ذلك، داعيا إلى مواصلة البناء والعمل المخلص لأرض الوطن وترابه.



وأضاف أنه من باب الوفاء أن يتذكر الأبناء صناع تاريخهم العريق بكل فخر، وأن يواصلوا صناعة هذا التاريخ وأن يشاركوا به، وأن يتطلعوا للمستقبل ويوحدوا صفوفهم حول قيادتهم، فقد حبى الله هذه الأرض بقيادة هاشمية مباركة يرفرف علمها عاليا خفاقا بكل عز وشموخ.



وتضمنت فعاليات الحفل؛ كورال وطني قدمته طالبات مدرستي صخرة الثانوية وأوصرة الثانوية للبنات، وفقرة فنية قدمتها طالبات مدرسة خولا بنت الأزور، وسكتش شعري لطالبات مدرسة عنجرة الأساسية المختلطة، وفقرة فنية تراثية لطلبة مدرسة رماح الإسلام الخاصة، وفقرة مغناة (إنا نحبك) لطلاب مدرسة حي صبايا الأساسية، ودبكة وطنية لطلبة مدرسة كفرنجة الأساسية للبنين، إضافة إلى وصلة غنائية قدمها الفنان حسين أبو أحمده، نالت إعجاب الحضور وتفاعلهم.



وفي ختام الاحتفال كرّم الدكتور العجارمة بحضور المحافظ الطلبة الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الرياضية والأنشطة، والمعلمين المتميزين، ومعلمي ومدربي الفرق الرياضية.



وكان الدكتور العجارمة قد استهل زيارته لمحافظة عجلون بزيارة تفقدية لمدرسة حطين الأساسية المختلطة بحضور النواب الدكتور فريد حداد والدكتور بلال المومني، حيث أوعز بصيانة فورية للمدرسة، مؤكدا على ضرورة انتهاء أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي القادم.



كما افتتح الأمين العام المعارض التي أقيمت في المدرسة بمناسبة عيد الاستقلال وهي معرض البيئة وإعادة التدوير، ومعرض الوسائل التعليمية، والمعرض الفني، وكرّم المعلمات المتميزات في المدرسة.



إلى ذلك التقى الدكتور العجارمة في مبنى محافظة عجلون؛ المحافظ الدكتور خالد الجبور، وجرى خلال اللقاء بحث واقع العملية التعليمية في مدارس المحافظة والخطط والبرامج التطويرية فيها.