الإمارات تدعو لاحترام دور الأردن في رعاية المقدسات

وطنا اليوم:أدانت الإمارات بـ”شدة”، الاثنين، اقتحام مستوطنين متطرفين لباحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، “موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه”.

ودعت الوزارة، إلى “ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى”.

وطالبت، السلطات الإسرائيلية، إلى “خفض التصعيد وإنهاء حالة من التوتر والاحتقان”، كما أكدت على “أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب الانجراف إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار”.

كما شددت الوزارة على “أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول الى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”