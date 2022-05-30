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دعوة وسائل الإعلام لتغطية فعاليات مسابقة المحارب الدولية

منذ 35 ثانية
دعوة وسائل الإعلام لتغطية فعاليات مسابقة المحارب الدولية

وطنا اليوم:يتشرف مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC بدعوتكم للمشاركة في تغطية فعاليات مسابقة المحارب الدولية في نسختها الثانية عشر، حيث تعتبر المسابقة التي تعقد سنويا في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، وبدعم كامل من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، من أهم المسابقات الدولية التي يتنافس فيها قوات النخبة من فرق العمليات الخاصة ومكافحة الارهاب والاجهزة الامنية من مختلف دول العالم.

ستتميز النسخة الثانية عشر للمسابقة بالعديد من المستجدات التي تواكب تطورات الأساليب والتكتيكات المتبعة من قبل العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب. مما سيجعل مسابقة المحار ب لهذا العام فريدة من نوعها كحدث قائم بحد ذاته والتي ستعقد خلال الفترة من 5- 9 حزيران 2022 في موقع المركز في العاصمة الأردنية -عمان.، علما بأن الموعد النهائي لتأكيد المشاركة في التغطية الإعلامية هو 1 آيار 2022.

نرحب بحضوركم ومشاركتكم في هذا الحدث الدولي المميز ونرجو منكم تزويدنا بمعلومات الاتصال للجهة المعنية من قبلكم للتنسيق في حال رغبتكم بالمشاركة في تغطية فعاليات المسابقة، ولمزيد من المعلومات ولغايات التسجيل يرجى زيارة الموقع الالكتروني

http://warriorcompetition.com

يرجى إرسال نموج التسجيل الالكتروني )متوفر على الموقع الالكتروني للمسابقة) قبل 1 أيار 2022 الى العنوان البريدي:

  info@warriorcompetition.com

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

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