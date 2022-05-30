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لافروف ينفي مرض الرئيس الروسي.. مجرد شائعات

منذ 3 ساعات
لافروف ينفي مرض الرئيس الروسي.. مجرد شائعات

وطنا اليوم:نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين مريض، قائلا إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.
وتعد صحة بوتين وحياته الخاصة من المواضيع المحرمة في روسيا التي لا يتم التطرق إليها في الأماكن العامة.
وكانت تقارير صحفية غربية تحدثت عن مرض الرئيس بوتين.
وقبل أسبوعين ذكرت صحيفة تايمز البريطانية في تقرير لها، أن بوتين مصاب بسرطان الدم، وقد خضع لعملية جراحية في ظهره مرتبطة بهذا المرض قبل وقت قصير من إصداره الأمر بغزو أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن مجلة “نيولاينز” الأمريكية، قولها إن أحد الأثرياء الروس (الأوليغارشية) المقرب للكرملين ذكر ذلك في تسجيل خلال نقاش مع مستثمر غربي منتصف آذار/ مارس الماضي، شاكيا من أن الرئيس قد أصيب “بالجنون”، وأن هناك استياء عميقا في موسكو بشأن حالة الاقتصاد، وقال: “نأمل جميعا في وفاة بوتين”.
وردا على سؤال بهذا الشأن من محطة “تي إف 1” الفرنسية، قال لافروف: “لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص علامات مرض أو اعتلال”.
وأشار لافروف الى أن بوتين الذي سيبلغ السبعين في تشرين الأول/ أكتوبر يظهر بشكل علني “بشكل يومي”.
وقال لافروف في تعليقات نشرتها وزارة الخارجية الروسية: “يمكنكم مشاهدته على الشاشات وقراءة خطاباته والاستماع إليها… أترك الأمر لضمير هؤلاء الذين ينشرون هذه الشائعات”.


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