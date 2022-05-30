العقبة تستقبل 600 ألف زائر وسائح خلال الأشهر الخمسة الماضية

وطنا اليوم:قال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي إن أكثر من 600 الف زائر محلي وسائح اجنبي زاروا العقبة خلال الأشهر الخمسة الماضية مؤكدا أن هذا الرقم مؤشر ممتاز على تعافي مدينة العقبة واستعادة حيويتها ونشاطاتها السياحية قياسا مع الظروف التي طالت قطاع السياحة فيها بسبب جائحة كورونا.

وبين المجالي أن أعداد السياح خلال الخمسة أشهر الماضية كان من بينهم 200 الف زائر وسائح خلال عطلة عيد الفطر الماضي كما ان من بينهم 402 ألفا و664 سائحا اجنبيا وزائرا محليا زاروا العقبة خلال الربع الاول من عام 2022 الجاري مقارنة مع 123 ألفا و901 سائحا خلال الربع الأول من عام 2021 الماضي بنسبة زيادة قدرها 225%.

وقال المجالي إن السلطة تواصل تقديم كل ما من شأنه إنعاش القطاع السياحي مؤكدا ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعات سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني لملف العقبة تشكل خارطة طريق لعملنا في تنمية منطقة العقبة الاقتصادية وجعلها دائما في دائرة الضوء باعتبارها نقطة ارتكاز للاقتصاد الوطني ورافعة مالية لخزينة الدولة.

وأوضح أن العطلة الطويلة اثبتت جدواها في تعزيز وتيرة القطاع السياحة ودفع عجلة المركب الاقتصادي عموما سواء كانت هذه العطل للاعياد الدينية او تلك التي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع قبل او بعد بيوم او اكثر.

وكشف عن نسبة الحجوزات في عموم فنادق العقبة من مختلف التصنيفات بلغت 91% خلال عطلة عيد الاستقلال.

ودعا المجالي القطاع الخاص السياحي إلى مواصلة التشاركية الفاعلة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مزيد من الحوافز والبرامج التشجيعية لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار المحليين والسياح الاجانب إلى مدينة العقبة والمثلث السياحي الأردني العقبة/رم /البتراء والمملكة عموما