الكويت تصرف 3 دجاجات لكل مواطن شهريا

وطنا اليوم:أصدر وزير التجارة الكويتي فهد الشريعان قراراً بزيادة حصة المواطن في التموين من الدجاج المجمد بواقع 50 % وحسب القرار سيتم زيادة 3 كيلو شهرياً بدلاً من 2 كيلو كان يحصل عليها المواطن في السابق.

وبحسب صحيفة النهار الكويتية جاء هذا القرار للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن الكويتي في ظل النقص الحاد بالدجاج في الأسواق. وكالات