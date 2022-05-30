الاوقاف: سنبعث برسائل SMS لجميع المقبولين بالحج

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري ان الوزارة ستبعث برسائل (SMS) لجميع من تم اختيارهم للحج هذا العام وجميعهم من مواليد 15-7-1957 ولغاية 31-12-1958 .

واضاف الحياري لإذاعة الأمن العام ان الساعة السادسة من مساء الخميس المقبل الموعد النهائي لمراجعة مراكز التسجيل الأولي لكل من تم اختياره لأداء فريضة الحج هذا العام لاستكمال إجراءات التسجيل والقسم.

وتابع انه على المسجلين ضرورة مراجعة احد شركات الحج والعمرة المعتمدة واختيار برنامج الحج الذي يناسب كل حاج احتصل على تصريح الحج لهذا العام خلال ثلاث أيام وإيداع الفيشة البنكية او الدفع من خلال تطبيق اي فواتيركم .

ونوه الى ان السلطات السعودية اشترطت تلقي الحجاج وجميع البعثات لقاحات كورونا المعتمدة ولقاح الجمرة الخبيثة (السحايا) و عمل فحص PCR قبل 72 ساعة من دخول المملكة العربية السعودية