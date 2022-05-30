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إتلاف 20 طنا من المواد الغذائية في محافظة إربد

منذ 3 ساعات
إتلاف 20 طنا من المواد الغذائية في محافظة إربد

وطنا اليوم:أتلفت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في فرع إقليم الشمال / إربد كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخللات والألبان المخالفة قدرت بنحو 20 طنًا وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.
وبين مدير عام المؤسسة نزار محمود مهيدات في بيان، أن فرق المؤسسة الرقابية في إربد أغلقت إحدى المنشآت الغذائية المخالفة للإشتراطات الصحية ضبط لديها كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية قدرت بنحو 5 أطنان .
وأضاف الدكتور مهيدات أن المؤسسة أوقفت عن العمل معملين متخصصين بإنتاج المخللات بعد ضبط كمية من المخللات المحتوية على أعفان وديدان والمعدة في ظروف صحية سيئة قدرت بنحو 14 طنًا.
وأشار، إلى أن فرق المؤسسة الرقابية أوقفت إحدى المنشآت الغذائية نتيجة ضبط كمية من الألبان التي بدت عليها بالفحص الظاهري علامات الفساد والتعفن، مشددًا على أن المؤسسة ستتخذ إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
هذا وتنفذ فرق المؤسسة الرقابية من خلال فروعها في مختلف محافظات المملكة جولات رقابية دورية على المنشآت وعمليات تتبع على مدار الساعة لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة وبما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين.
وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو شكوي أو استفسار من خلال خط الشكاوي المجاني 117114 والبريد الالكتروني info@jfda.jo والواتس اب على الرقم 0795632000.


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