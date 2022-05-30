وطنا اليوم:أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، مساء الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بمرض “جدري القرود” فيما سُجلت 21 إصابة منذ بداية العام الجاري.

ووفقًا لموقع “بي أن سي” يستوطن مرض جدري القرود في دول أفريقيا، ومنها الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا والكونغو الديمقراطية.

وعرفت منظمة الصحة العالمية، مرض جدري القرود على أنه ” مرض نادر يحدث أساسا في المناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة”، وله أعراض مرضية أخف بكثير من أعراض مرض الجدري الشائع.

وجدري القرود مرض فيروسي نادر يشبه مرض الجدري الذي يصيب الإنسان، وأن معظم المصابين يشفوا منه في غضون أسابيع، وفي بعض الحالات النادرة قد يكون مميتًا