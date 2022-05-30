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رئيس وزراء جورجيا يضع حجر أساس لمركز ثقافي جورجي بالمغطس

منذ 6 ساعات
رئيس وزراء جورجيا يضع حجر أساس لمركز ثقافي جورجي بالمغطس

وطنا اليوم:بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس، وضع رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريبا شفيلي حجر الأساس لمشروع مبنى المركز الثقافي الجورجي في منطقة المغطس، بهدف تعزيز السياحة الدينية بين البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس وزراء جورجيا، اليوم الأحد، إلى موقع المغطس، والتي شملت تل مار إلياس والمغارة التي عاش بها النبي يوحنا المعمدان، والكنائس الأثرية في الموقع.
وقدم مدير عام هيئة موقع المغطس المهندس رستم مكجيان إيجازاً عن الاحداث الدينية المهمة التي شهدها موقع تل مار إلياس، مؤكدا حرص مجلس أمناء هيئة موقع المغطس على الحفاظ الخصوصية الدينية للموقع.
وأوضح مكجيان أن الكنائس التي بنيت في مكان عماد السيد المسيح، تشمل ثلاث كنائس منها بنيت بالفترات الإسلامية. وخلال الزيارة، تم اهداء الضيف شهادة زيارة الموقع ومياه مقدسه ومسبحة الوئام المصنعة بأيدي لاجئين مثلت استقبال الأردن عبر التاريخ للاجئين من كافة انحاء العالم.
وحضر وضع حجر الأساس لمشروع مبنى المركز الثقافي الجورجي، وزير السياحة والاثار نايف حميدي الفايز، نائب سمو رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات ومساعد مدير هيئة المغطس الدكتور عبد العزيز العدوان


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