العجارمة : المعلم الأردني ساهم في بناء الأنظمة التعليمية في البلدان العربية

وطنا اليوم_أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اعتزاز الوزارة بالمعلم الذي كان وما يزال عماد النظام التعليمي الأردني.

وبين خلال رعايته، أمس السبت، مندوبا عن وزير التربية حفل تخريج الفوج الــ 40 لطلبة مدارس النمو التربوي، أن المعلم الأردني ساهم في بناء الأنظمة التعليمية في البلدان العربية الشقيقة.



وأشار العجارمة إلى اعتزاز الوزارة أيضا بالمدارس الخاصة وجهودها، خاصة المشاركة في تحمل أعباء لجوء الأشقاء العرب، وهنأ في كلمته الطلبة الخريجين وذويهم.ط



وتضمنت فقرات الحفل الذي حضره مدير إدارة التعليم الخاص الدكتورة نوال أبو ردن، كلمة ألقتها مديرة مدارس النمو التربوي الدكتورة هناء التميمي هنأت فيها أولياء الأمور والمعلمين والطلبة بتخريج الفوج الأربعين من طلبة المدرسة، مباركة للوطن هذه الكوكبة من فرسان المستقبل.



وعبر الطالبان حمزة رفعت ورشا الخطيب، في كلمتيهما باسم الخريجين عن تقديرهما لإدارة المدارس والهيئة التدريسية فيها لجهودهما المتواصلة وبذلهما كل ما بوسعهما ليتمكن الطلبة من تحقيق الإنجازات والتفوق، بالإضافة إلى تقديرهما للأهالي الذين سهروا الليالي لتوفير الأجواء الملائمة ليحصل أبناؤهم على التفوق الدراسي .



واشتمل الحفل على فقرات: موكب الخريجين، وبانوراما المدرسة، وفقرات طلبة الروضة، وفيديو طالبات الجامعة من خريجي المدرسة، وفيديو القدس، وكورال المدارس ( التراث العربي )، وفرقة الدبكة، بالإضافة إلى تسليم الراية، وفقرة الأغاني الوطنية.



وفي ختام الحفل، وزع الدكتور العجارمة، بحضور رئيس هيئة المديرين أحمد هاشم، الشهادات على الطلبة الخريجين.