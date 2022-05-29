طائرة مسيرة ترفع العلم الفلسطيني فوق باب العامود

وطنا اليوم:تفاعل ناشطون فلسطينيون مع رفع العلم الفلسطيني عبر طائرة مسيرة، فوق مسيرة الإعلام الإسرائيلية، في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة.

وأشاد ناشطون برفع علم فلسطين فوق مسيرة المستوطنين بالتزامن مع بدء مسيرة الأعلام.

وانطلقت “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية، عصر الأحد، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات عنيفة في القدس المحتلة، خاصة أن المستوطنين تعمدوا مرور المسيرة عبر البلدة القديمة.

وعن صورة الأوضاع في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بالتزامن مع انطلاق “مسيرة الأعلام”، أوضحت مصادر مقدسية من داخل البلدة القديمة، أن “قوات الاحتلال لا تسمح لسكان البلدة القديمة بالخروج من باب العمود”، مشيرة إلى أن “جيش الاحتلال فرغ ساحة باب العمود من السكان المقدسيين، كي تكون متاحة أمام المستوطنين”.

وأكدت المصادر ، أن “منافذ البلدة القديمة مغلقة بالحواجز العسكرية الإسرائيلية والمتاريس الحديدية”، موضحة أن “جيش الاحتلال قام بالاعتداء على أصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة وإجبارهم على إغلاق محلاتهم، كما قام بقمع الشبان المتواجدين بالقرب من ساحة الباب العمود وضربهم”.