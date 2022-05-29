الملك يتسلم وساما رفيعا من رئيس وزراء جورجيا

وطنا اليوم:تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، وساما رفيعا من رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريبا شفيلي، مقدما من رئيسة جمهورية جورجيا سالومي زورابيشفيلي، تقديرا لدور جلالته في تمتين علاقات الصداقة بين الأردن وجورجيا، ومساعيه لتحقيق السلام إقليميا ودوليا.

وأعرب جلالته، خلال استقباله في قصر الحسينية رئيس وزراء جورجيا، عن تقديره لرئيسة جمهورية جورجيا على تقديم هذا الوسام، وهو أرفع وسام يمنح للقادة وكبار الشخصيات على المستوى الدولي، مؤكدا الحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خصوصا السياحية والزراعية.

ورحب جلالة الملك بزيارة رئيس وزراء جورجيا إلى المملكة، الذي سيضع خلالها حجر الأساس لمشروع مركز ثقافي جورجي في منطقة المغطس، لافتا جلالته إلى أهمية تعزيز السياحة الدينية بين البلدين.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، أهمية حماية الوجود المسيحي في المنطقة، باعتباره جزءا أصيلا من نسيج الشرق الأوسط ومستقبله.

وتناول اللقاء آخر التطورات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ أكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد جلالة الملك على أن الأردن يبذل كل الجهود لمواصلة حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء جورجيا عن حرص بلاده على تمتين العلاقات وتوسيع التعاون مع الأردن، معربا عن شكره لجلالة الملك على تبرعه بقطعة أرض في منطقة المغطس لجورجيا لبناء المركز الثقافي.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في أوكرانيا، وانعكاساتها على ملفي الغذاء والطاقة، وسبل التعاون مع الأطراف الدولية لإيجاد الحلول للتخفيف من تبعات هذه الأزمة إقليميا ودوليا.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، والوفق المرافق لرئيس وزراء جورجيا