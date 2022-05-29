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توقعٌ بارتفاع أسعار المحروقات 5-7% مطلع حزيران

29 مايو 2022
توقعٌ بارتفاع أسعار المحروقات 5-7% مطلع حزيران

وطنا اليوم:توقع الخبير في شؤون الطاقة والنفط هاشم عقل ارتفاع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 5و7% مطلع حزيران المقبل.
وفي حديثه، الأحد، قال عقل إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالميا وبشكل جنوني والمواطن اصبح غير قادر على مواجهة هذه الارتفاعات في كافة انواع السلع من غذاء وطاقة، مرجحا وصول سعر برميل النفط إلى 130-140 دولار عالميا خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار إلى قفزات كبيرة حدثت خلال الأسابيع الماضية ما دفع أسعار المشتقات النفطية إلى أرقام قياسية.
وأوضح أن سعر مادة البنزين 90 ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 26%، وبنزين 95 ارتفع بنسبة 20%، كما حدث ارتفاع حاد على سعر الديزل بنسبة 50%.
وبين أن الحكومة تحملت الفارق الكبير بين التسعيرتين العالمية والمحلية نتيجة قرار الحكومة الإيجابي بتثبيت الأسعار لفترة طويلة قدمت خلالها دعما بلغ 190 مليون دينار، منوها أن الدعم الحكومي للشهر الحالي قد يصل إلى 55 مليون دينار.
وعاد عقل لطرح فكرة تثبيت الأسعار حتى تنتهي الأزمة الأوكرانية التي كانت وما تزال سبب رئيسا في رفع أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، لافتا إلى أن أسعار المحروقات أصبحت لا تطاق والمواطن أصبح غير قادر على مواجهة هذه الارتفاعات في كافة أنواع السلع من غذاء وطاقة


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