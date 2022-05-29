قريبا .. نقابة لتجار الأدوات المنزلية

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة التأسيس لنقابة تجار الأدوات المنزلية في الأردن عن تشكيل لجنة تضم تسعة ، أعضاء منها، وذلك للبدء في استكمال المتطلبات والشروط والإجراءات المطلوبة ذات العلاقة بتأسيس النقابة خلال الفترة القادمة.

ووجه نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي حسن الرياطي بالغ الشكر والتقدير لأعضاء الهيئة العامة على ثقتهم لاختيارهم له ليكون ممثلا عن محافظة العقبة في اللجنة التأسيسية، مؤكدا على بذل اقصى الجهد لإنجاز المهمة لخدمة هذا القطاع التجاري الاستراتيجي.

واضح الرياطي في اتصال هاتفي معه، عن مواصلة اللجنة لما تم القيام به من إجراءات لغايات إعلان النقابة والتي كانت قد توقفت قبل عامين جراء جائحة كورنا والتي حالت دون التمكن من إجراء الانتخابات وفقا للتعليمات والإجراءات الرسمية الناظمة حسب قانون وتعليمات وزارة العمل مشيرا إلى ان ‏العمل النقابي السليم يتطلب بداية صحيحة، وفقا للأعراف النقابية المعتمدة تضمن رضى الجميع وفي اطار آليات العمل الجماعي التشاركي بطرق ديمقراطية.

وعن الهدف من تأسيس النقابة اكد الرياطي أنها جاءت بسبب أهمية هذا القطاع والعدد الكبير من التجار اللذين ينتمون إليه، كان لا بد من تأسيس نقابة تنظم أمورهم وترعى مصالحهم، وتكون حلقة الوصل بينهم و بين الحكومة لحل كل ما يطرأ من مشكلات ومعوقات أو للتنسيق مع الجهات الرسمية في كافة الأمور التي تضمن انسيابية تجارة المواد المنزلية بأجود الأنواع و بسعر يناسب مختلف شرائح المجتمع الأردني إضافة إلى وجدو جهة تدعم وتعزز هذا القطاع التجاري الهام وتدافع عن حقوق العاملين به وتنظم الأعمال وتقدم المساعدة والمشورة للأعضاء ضمن بيئة الأعمال في المملكة.