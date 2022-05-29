ليفربول الانجليزي يطالب بفتح تحقيق رسمي

طالب نادي ليفربول بفتح تحقيق رسمي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى المشاكل الجماهيرية في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان: “نعرب عن انزعاجنا الشديد من المشاكل التي واجهتها الجماهير أثناء الدخول إلى مدرجات ملعب فرنسا، عندما يتعلق الأمر بأهم مباراة في الكرة الأوروبية، فلا يجب أن يتعرض المشجعون للمشاكل التي حدثت اليوم، لذلك طالبنا بفتح تحقيق رسمي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه المشاكل.

وانطلقت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد بعد تأجيل 36 دقيقة لأسباب أمنية اليوم السبت. وكالات