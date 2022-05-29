رداَ على مسيرة الاعلام الصهيونية .. حزب العمل يرفع العلم الفىسطيني على مبنى الحزب

وطنا اليوم:تزين مبنى الأمانة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي بالعلمين الأردني والفلسطيني في رد سريع على ما يسمى بمسيرة الأعلام التي أعلنت عنها قطعان المستوطنين في القدس المحتلة والتي تشكل استفزازاً صارخاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية.

ودعا الحزب في تصريح صادر عنه اليوم الشعب الأردني لتزيين منازلهم بالعلمين الأردني والفلسطيني، كما أهاب بالأردنيين للمشاركة في المسيرة الجماهيرية التي ستنطلق الساعة 5:30 من أمام مسجد الكالوتي باتجاه سفارة الاحتلال مع رفع العلمين الأردني والفلسطيني رداً على العنف الصهيوني والاعتداءات السافرة ضد المسجد الأقصى، ودعما وإسنادا للمرابطين و والمرابطات في المسجد الأقصى وتصديهم للعدوان الصهيوني.