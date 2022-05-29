محاصرون في انهيار مطعم وسط بغداد

وطنا اليوم:أعلن الدفاع المدني العراقي، الأحد، عن انهيار مطعم وسط العاصمة بغداد، وعن وجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع” إن “فرق الدفاع المدني باشرت عملية إنقاذ” المحاصرين.

وأضافت أن المطعم يقع “ضمن منطقة الجادرية قرب مجمع الوزراء”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للمبنى المنهار في الجادرية، وسط أنباء عن انفجار غاز تسبب بانهيار المبنى.

وذكرت مواقع إخبارية أخرى أن المطعم المنهار اسمه “ليلى” ومختص ببيع وجبات الدجاج