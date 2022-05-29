وفاة شخص من جنسية عربية سقط من عمارة في عمّان

وطنا اليوم:توفي شخص من جنسية عربية، اليوم الاحد، اثر سقوطه عن احدى العمارات في منطقة وسط البلد بعمان، وفق مصدر امني.

وقال المصدر ، إنه تم تحويل الجثة للطب الشرعي وفتح تحقيق في الحادثة.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت في وقت سابق من اليوم الاحد على جثة شخص اسفل جسر عبدون، توفي اثر سقوطه عن الجسر.

وقال المصدر في حينه إنه عثر على شخص متوف أسفل جسر عبدون، نتيجة لسقوطه عن الجسر.

وأضاف انه تم فتح تحقيق في الحادثة