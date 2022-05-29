الحكومة : مبادرة الشراكة الصناعية هي الأهم للأردن والإمارات ومصر منذ عقود

وطنا اليوم:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الأحد، إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة هي الأهم للأردن والإمارات ومصر منذ عقود.

وأضاف ، أن “الإمارات أكدت على الإرادة السياسية الواضحة لتحقيق التكامل بين الدول الثلاث خلال لقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة ونظيره المصري برئيس دولة الإمارات”.

وأكّد الشبول أن المبادرة ستعتمد على رأس مال بشري وستنعكس على فرص العمل.

والتقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في أبو ظبي، على هامش الاجتماع الثُّلاثي الأردني الإماراتي المصري، نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد الجانبان عُمق العلاقات بين البلدين الشَّقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات