حجاوي : الفحص الطبي للعمالة الوافدة من إفريقيا غير وارد حاليا

وطنا اليوم:قال عضو لجنة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن الحديث عن الإجراءات الحكومية بشأن جدري القردة “مبكر” في الفترة الحالية، ولا يوجد ما يستدعي لاتخاذ إجراءات جديدة حيال المرض.

وأضاف حجاوي بتصريحات متلفزة الأحد، أن منظمة الصحة العالمية تتابع مستجدات جدري القردة وكيفية السيطرة على المرض، وتابع “لا يمكن التنبؤ بما يتعلق بجدري القرود الفترة الحالية”.

وفيما يتعلق باتخاذ إجراءات حكومية بشأن فحص العاملات القادمات من خارج الأردن خاصة من دول جنوب إفريقيا، للتأكد من خلوهن من فيروس جدري القردة، أوضح أن إجراءات فحصهن بهذا الشأن “غير وارد حاليا”، لافتا إلى أنهن يخضعن لفحوصات طبية قبل الموافقة على دخولهن الأردن، ما يعني الاطمئنان حيال ذلك.

ولفت حجاوي إلى أن أعراض جدري القردة تختلف عن أعراض فيروس كورونا، مبينا أنه في حال إصابة أي شخص بالمرض تظهر عليه الأعراض مباشرة، بعكس أعراض كورونا، ما يعني عدم الحاجة لإجراء فحوص طبية للقادمين إلى الأردن.

وكان حجاوي قد صرح في وقت سابق ان الأردن لا يمكنه منع دخول مرض جدري القردة إلى أراضيها، داعيا إلى الكشف المبكر عن الحالات المشتبه إصابتها بالمرض، ورصد المخاطين في حال تم رصد حالة.

وأشار حجاوي إلى أن مرض جدري القرود يؤدي إلى وفيات، لكنها لن تتجاوز 3% من معدل الإصابات