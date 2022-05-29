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الحنيفات: الحكومة بصدد رفع مخزون القمح ليكفي 15 شهراً

منذ 6 ساعات
الحنيفات: الحكومة بصدد رفع مخزون القمح ليكفي 15 شهراً

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن كلفة تخزين القمح في المملكة تختلف من حيث المستوعبات الأفقية والعمودية، إذ أن المخزونات الأفقية الأقل كلفة والأعلى كفاءة.
وأضاف الحنيفات، أن المستوعبات الأفقية سمحت للمملكة بتخزين كميات كبيرة من القمح خلال جائحة كورونا وما قبل الأزمة الأوكرانية الروسية، التي تسببت برفع أسعار القمح عالمياً، وفق حديثه لإذاعة الأمن العام.
وأوضح أن كلفة تخزين الطن الواحد من القمح في المستوعبات الأفقية يبلغ 1,20 دينار، بينما يبلغ كلفة تخزين الطن الواحد من القمح في المستوعبات العمودية 13 ديناراً.
وأشار إلى أن مخزون القمح في الأردن يكفي لنحو 13 شهراً، و11 شهراً من الشعير.
وبين الحنيفات، أن الحكومة بصدد رفع مخزون القمح لـ 15 شهراً خلال الفترة المقبلة، وبذلك يكون أعلى مخزون من القمح في العالم العربي.
وأكد أهمية مواقع تخزين كميات القمح والشعير، وفق المستوعبات الأفقية الأقل تكلفة.
ولفت الحنيفات، إلى أن الأردن يستورد 85% من القمح من رومانيا


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