اشتداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة بشكل إضافي الأحد والاثنين

وطنا اليوم:تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة وجافة في جميع المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار خصوصا في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، حارة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 19، وفي مرتفعات الشراة 33 – 18، وفي مناطق البادية 40 – 21، وفي مناطق السهول 37 – 21، وفي الأغوار الشمالية 40 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 24، وفي البحر الميت 40 – 23، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة مئوية