الفنان مصطفى قمر يتعرض للنصب والاحتيال

وطنا اليوم – أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفي قمر بيانا صحفيا، أكد خلاله تعرض موكله للنصب من شركة ميديا لايف. وتعود القضية حينما تعاقد مصطفى قمر، على برنامج ٥ نجوم بإحدى الفنادق الشهيرة، بمدينة ٦ أكتوبر، وكان ذلك في حفل كبير وتم تصوير حلقات البرنامج وتم عرضه في شهر رمضان 2021، وفق ما نقل موقع (في الفن).

وجاء في نص البيان “عندما أخلّت الشركة ولم تسدد للفنان حقوقه المالية كاملة، حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتحرير شيك للفنان بباقي مستحقاته وعندما توجه لصرف الشيك، أفاد البنك بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد مما جعل الفنان يلجأ لمكتب المستشار ياسر قنطوش؛ لإقامة جنح إصدار شيك بدون رصيد ضد الممثل القانوني لشركة ميديا لايف”.

وأوضح قنطوش أنه “عندما خالفت الشركة شروط التعاقد وعدم تصدر الفنان الدعاية الإعلانية للبرنامج كما هو متفق عليه في العقد، بادر بإقامة الدعوي رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٢١. وأثناء تداول الدعوى بالجلسات، قام الممثل القانوني للشركة بالطعن على العقد بالتزوير. وهنا تدارك الفنان أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل الشركة”.

وعلى إثر ذلك تقدم قمر ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام متهما فيه الممثل القانوني للشركة بالنصب عليه بهدف الهروب من تنفيذ شروط العقد والمسؤولية الناجمة عن مخالفة شروط التعاقد.

واختتم البيان “بضرورة تحري السادة الصحفيين الدقة كاملة في نقل المعلومات المرسلة إليهم لأن كل ما تم تداوله ليست هي الحقيقة كاملة، فشركة ميديا لايف أخفت حقيقة الواقع بهدف التشهير بالفنان حتى لا يطالب بحقوقه طرف الشركة المخلّة بتنفيذ التعاقد.