بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العرموطي يوضح: لاحظت آسفا أن المضي في طريق الإصلاح ما زال تعترضه الكثير من العقبات

منذ ساعة واحدة
العرموطي يوضح: لاحظت آسفا أن المضي في طريق الإصلاح ما زال تعترضه الكثير من العقبات

وطنا اليوم – نشر المحامي علاء الدين العرموطي العضو السابق في مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان والذي كان مجلس امناء المركز قد اتخذ قراراً الاسبوع الماضي بكف يده عن عمل المركز وجاء في نص رسالة العرموطي التي وصل نسخة منها الى وطنا اليوم :

بداية أشكر كل من تضامن معي وأحيي وقفة الشرفاء وجميع الذين تواصلوا وكتبوا وأعلنوا. لكم جزيل الشكر على صدقكم وشجاعتكم .

أعفي نفسي وأعفيكم من الدخول في تفاصيل جانبية أو الحديث عن الأشخاص، فلست في وارد شخصنة المسألة، أو تشويه أحد، ودون الخوض في أسباب الوقف عن العمل ( أو كف اليد كما فضل البعض)، ولا في مدى اختصاص مجلس الأمناء بإصدار قرار كف اليد(وهو غير مختص ) . وكذلك لا أرغب في الخوض في ماهية تفاصيل المشروع الذي قيل إنه سبب الإحالة إلى القضاء فأمره هيّن . زد على ذلك أن الموضوع لم يكن أمام القضاء .

الأهم في نظري هو لماذا أتيت إلى هذا الموقع وماذا فعلت به وما الذي أنجزته، وبماذا اصطدمت، وكيف يمكن التعامل مع تحدياته، وكيف نتجاوز واقعنا الصعب، وكيف نحقق الإصلاح الحقيقي إنفاذا لإرادة القيادة السياسية العليا المعلنة. الحديث في هذا الأمور المفصلية حديث ذو شجون وسأكتفي هنا بان أوجز سريعا ما يمكن تفصيله لاحقا .

عندما طُلبت إلى هذا الموقع الذي تشرفت به لخدمة وطني كنت أرجح أن هناك إرادة لإصلاح واقع حقوق الإنسان في الأردن ورغبة في إحداث نقلة نوعية في العديد من الملفات الشائكة لا سيما ما تعلق منها بالحريات العامة. وهذا فعلا ما دفعني للعمل بشغف لتحقيق هذه الأهداف في سياق الإعلان الإصلاحي المتكرر لقيادتنا السياسية العليا.

ما حدث لاحقا هو أنني، وفي ظل فجوة الثقة الموجودة بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة؛ فقد سعيت إلى تعزيز الثقة بالمركز بوصفه جزءا من منظومة الدولة. وقد أسفر ذلك (فيما أرى وأرجو)عن زيادة الثقة بالمركز من طرف قطاع كبير من المواطنين، والى تعزيز ثقة المجتمع الدولي لحقوق الإنسان بالمركز .

مؤخرا لاحظت آسفا أن المضي في طريق الإصلاح ما زال تعترضه الكثير من العقبات. وأن هناك من يضع العراقيل أمامها، ولعلها أضحت معروفة للقاصي والداني تحت مسميات عدة؛ مثل تيار الشد العكسي وأدواته الذي يقف في وجه إرادة الإصلاح .

لست في وارد الشكوى ولا أراها تليق بمن نصب نفسه للعمل العام. وأظن أننا قادرون على أن نحدث التغيير إن لم يصبنا اليأس والإحباط. نحن نعمل وهذا واجب كل حر والله يتولى العواقب.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

وربما يكون للحديث بقية . دمتم بحفظ الله ورعايته.

المحامي علاء الدين العرموطي .


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

22:18

تأخير موعد انطلاق نهائي التشامبينزليغ بين #ليفربول و #ريال_مدريد ل 30 دقيقة بسبب مشكلات في دخول المشجعين

22:09

الفنان مصطفى قمر يتعرض للنصب والاحتيال

21:49

امين عمان ينعى وفاة الدكتور فيصل صدقي الياسين والد الملكه رانيا العبد الله

21:24

لماذا بكت ديانا كرزون في حفل عيد الاستقلال بالأردن ؟

21:18

الاتحاد العربي للنقل البري يعزون بوفاة والد الملكة

20:59

العبادي يرد على رئيس جمعية مستثمري الدواجن

20:31

وزيرة الثقافة تعلن عن الموعد الرسمي للاحتفال بإربد عاصمة للثقافة العربية

20:22

مركز شابات الوسطية يفتتح معسكر الإصحاح البيئي

20:06

منصة خدمات وهوية رقمية للشركات في الاردن قريبا

19:53

هؤلاء فازوا بمقاعد في مجلس نقابة المحامين (أسماء)

19:47

مبارك النقيب يحيى أبو عبود

19:38

هذا مادار في أروقة نقابة المحامين عشية إنتخابية صاخبة ازعجت أهالي الشميساني

19:16

عدد من النواب يأخذون عطوة اعتراف بحادث مطعم ” الفحيص”

19:09

عملية عسكرية متوقعة وتوترات أمنية تشعل خطوط التماس في الشمال السوري

18:14

نجاح غير متوقع لحملة “#خليها_تبيض_عندكم”

18:06

المنتخب الوطني ت 23 يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في نهائيات آسيا

18:04

ناصر الدين يفتتح السوق الخامس من أسواق فاميلي باسكيت في عبدون مول

18:01

الدكتور خلف الحماد وابناءه يعزون عشيرة السبيلة بوفاه ابنائهم

17:30

جمعية أهل الراية الثقافية تُقيم احتفالاً كبيراً بعيد الاستقلال

16:51

طلبة البلقاء التطبيقية يشاركون في البطولة الوطنية الأولى لروبوتات السومو في جامعة الحسين التقنية

16:06

أحزاب الأنابيب تلتهم نفسها مبكراً .. والإسلاميون يصمدون في مواقعهم بثلاثية (الرؤية والمؤتمر العام ونقيب المحامين)

14:40

37.9 دينار سعر غرام الذهب

14:34

أبو عبود نقيبا للمحامين

14:28

عمان الأهلية تعزّي بوفاة المرحوم والد الملكة رانيا

14:00

التعليم العالي تؤكد بأن هناك خيارات متعددة أمام الطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية

13:01

تتويج الفائزين بسباق الجري لرابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية

12:52

الأردن يستضيف بعثة مصرية تضم 43 شركة تجارية وصناعية

12:19

ذهبت لتكميم المعدة فعرضت حياتها للخطر!

12:04

بعد حملة المقاطعة.. توقع انخفاض أسعار الدجاج

12:02

كابيتال بنك يستعد للمشاركة في بطولة كرة القدم التي ينظمها البنك المركزي

12:01

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان الملك بوفاة والد الملكة

11:55

45 طائرة مسجلة في سجل الطائرات المدني الأردني العام الماضي

11:55

افتتاح نادي مركز أورنج الرقمي في الجامعة الألمانية الأردنية

11:53

  م. نور اللوزي رئيسة للجنة التربية والتعليم  بمجلس محافظة العاصمة

11:41

أجواء جافة وحارة تسود المملكة حتى الثلاثاء وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

11:40

رئيس بلدية خالد بن الوليد واعضاء المجلس البلدي ينعون والد الملكة رانيا المرحوم الدكتور فيصل الياسين

11:33

التشكيلة المتوقعة لنهائي الثأر والأحلام .. ريال مدريد وليفربول الليلة

11:26

الذنيبات يعزي بوفاة والد جلالة الملكة

11:25

جامعة البترا تنعى والد الملكة رانيا العبدالله

11:22

مسيرة الاعلام والحرب الاقليميه

09:55

اول تصريح لنقيب المحامين: نقابة المحامين جزء من الوطن

09:46

كتاب سيد اللعبة عن هنري كيسنجر

08:55

رئيس وأعضاء ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم يعزون بوفاة والد الملكة

08:49

خالد صفران البلاونة رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا ينعون الياسين

08:44

كاتبة مصرية تثير الجدل بسبب الحجاب والقرآن

06:39

قديروف: بولندا قد تلقى نفس مصير أوكرانيا

06:31

ماذا سيحدث في “مكة” اليوم عند الساعة 12:18 ؟

06:23

المحامي يحيى ابوعبود نقيباً للمحامين

وفيات

الاتحاد العربي للنقل البري يعزون بوفاة والد الملكةالدكتور خلف الحماد وابناءه يعزون عشيرة السبيلة بوفاه ابنائهمرئيس بلدية خالد بن الوليد واعضاء المجلس البلدي ينعون والد الملكة رانيا المرحوم الدكتور فيصل الياسينجامعة البترا تنعى والد الملكة رانيا العبداللهرئيس وأعضاء ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم يعزون بوفاة والد الملكة