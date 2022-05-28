الاتحاد العربي للنقل البري يعزون بوفاة والد الملكة

وطنا اليوم-الاتحاد العربي للنقل البري ممثلاً برئيس واعضاء مجلس الادارة والامين العام للاتحاد وكافة المنتسبين يتقدمون بخالص مشاعر العزاء والمواساة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الحسين واصحاب السمو الملكي الامير هاشم بن عبدالله والاميرة ايمان بنت عبد الله والأميرة سلمى بنت عبد الله، ومن عائلة الياسين الكرام بوفاة المرحوم الدكتور فيصل صدقي الياسين، والد جلالة الملكة رانيا ، الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة 27-5-2022 . تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون