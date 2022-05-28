العبادي يرد على رئيس جمعية مستثمري الدواجن

وطنا اليوم – قال عضو مجلس محافظة العاصمة السابق العميد م صالح العبادي رداً على حديث رئيس جمعية مستثمري الدواجن عبدالشكور جمجوم في منشور للعبادي عبر حسابه في فيسبوك رئيس جمعية مستثمري الدواجن يهدد الشعب بالويل والثبور, وقال العبادي في منشوره :

رئيس جمعية مستثمرين الدواجن عبد الشكور جمجوم يتوعد بمقاضاة الداعين لحملة مقاطعة شراء الدواجن!!!!

وأضاف العبادي الجمجوم يتوعد الشعب الأردني المقاطع والذين دعوا الى المقاطعة بان يقدمهم للمحاكمة.. ليش يا خوي يا جمجوم..

يعني بدك الشعب يظل نايم .. ولا حضرتك رئيس جمعية .. وشاد حيلك مع جماعتك ..

شو رايك … تحاكم الشعب المقاطع ..كله ..لانه فعلاً اثبتت المقاطعة نجاحها ..بعد ما ما راهنوا التجار …والحيتان .. انه المقاطعة لن تستمر ..

حاكمهم ..

او لازم كمان تجمعهم وتمدهم فلقة .. او تحطهم على الكرسي الكهربائي.. وتشغل القاطع ..

تشتري دجاج ولا ارفع القاطع ..

المواطن : انا مقاطع .

الجمجوم : ارفع القاطع …

او تقلع اظافر كل من دعا الى المقاطعة ..

او تقلع عيونهم .. عين .. عين .

او تصلبهم على جذوع الشجر .

او افضل طريقة .. تعمل مثل ما عمل فرعون .. تقطع ارجلهم وايديهم من خلاف ..

او تنفيهم الى بلاد الواق واق وتأتي بأناس… يمتثلون لأوامرك وشراء الدجاج ..

وبين العبادي في منشوره ، نحن الشعب نطلب محاسبتك على كلامك … ومحاكمتك قضائياً .. على تعديك الصارخ على حرية رأي الشعب . وسلب ارادته.