عدد من النواب يأخذون عطوة اعتراف بحادث مطعم ” الفحيص”

وطنا اليوم – توجه عدد من النواب والوجهاء مساء السبت وبتكليف من عشيرة العوايشة إلى مضارب آل نعمة وحبش بمنطقة الفحيص لأخذ عطوة ، في حادثة (مطعم الفحيص).

وبعد تداول الحادث وإكرامآ للجاهة تم الاتفاق على إخلاء سبيل المعتدين من السجن والتزام الجاهة الكريمة بمطالب ذوي المصابين المادية والمعنوية وإعطاء عطوة اعتراف لمدة أسبوعين.

وتأتي العطوة جراء حادثة الاعتداء في أحد المطاعم في منطقة الفحيص حيث تم الاعتداء على العاملين داخل المطعم اثر خلاف حصل بينهم ولاذ المعتدون بالفرار.

والثلاثاء الماضي اصدر الأمن العام بيانا يوضح فيه تفاصيل المشاجرة التي ، مشيرا الى ضبط ثلاثة اشخاص من المشتكى عليهم بالقضية بينهم اثنين اشقاء ورابع جرى التعميم عليه .

وفي التفاصيل ، ‏قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة البلقاء قبل ايام بوقوع مشاجرة في احد المطاعم في منطقة الفحيص حيث جرى التحرك للمكان وبالتحقيق الاولي تبين ان عدداً من الاشخاص قاموا بالاعتداء على العاملين داخل المطعم اثر خلاف حصل بينهم ولاذوا جميعا بالفرار