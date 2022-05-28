نجاح غير متوقع لحملة “#خليها_تبيض_عندكم”

وطنا اليوم – نجحت الحملة الشعبية لمقاطعة شراء الدواجن والبيض، التي أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث لاقت قبولا وتفاعلا شعبيا غير مسبوق.

وأكد بعض أصحاب المولات ومحلات السوبر ماركت انخفاض الطلب على شراء الدجاج، إضافة إلى أن سعر الدجاج في المفرق انخفض بعد المقاطعة الشعبية من 190 قرشا للكيلو إلى 150.

وجاءت هذه المقاطعة بعد ارتفاع سعر الدواجن في الأردن لأسعار جنونية، أثارت غضب المواطنين، ليطلق العديد من النشطاء حملة شعبية على المرابين، رافعين شعارا فكاهيا “خليها تبيض عندكو”، حيث استجاب المواطنون لهذه الحملة، وتوقفوا عن شراء الدجاج والبيض حتى انخافض أسعاره .