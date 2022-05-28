بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رأي وطنا اليوم

أحزاب الأنابيب تلتهم نفسها مبكراً .. والإسلاميون يصمدون في مواقعهم بثلاثية (الرؤية والمؤتمر العام ونقيب المحامين)

28 مايو 2022
أحزاب الأنابيب تلتهم نفسها مبكراً .. والإسلاميون يصمدون في مواقعهم بثلاثية (الرؤية والمؤتمر العام ونقيب المحامين)

وطنا اليوم – خاص – في الوقت الذي تتأكل فيه الأحزاب الجديدة التي بدأت تعاني مبكراً من  أخطاء مصنعية ، يبدو أن صمود الإسلاميين أقنع الشارع بأن الحالة الحزبية تحتاج إلى وقت وإرادة لإنتاج حزب برامجي يستطيع مواجهة الإسلاميين الذين اثبتوا أنهم الاقوى على الاقل حتى صباح السبت الذي أنتزع فيه الإسلاميين منصب نقيب المحامين وسُجل (هاترك  Hat trick ) يضاف الى رؤية 2030 والمؤتمر العام الذي نجح على مايبدو الأمين العام الجديد للمرة الثانية المهندس مراد العضايلة بصياغة او على الاقل إقرار الافكار التي أدت الى انتزاع الاسلاميين إعجاب الشارع بدون منازع حقيقي.

ثمة حالة ضبابية تطغى على مشهد تشكيل أحزاب ما بعد الإصلاح وهو ما أنتج حالة من السخرية التواصلية بعد ان طغت (الأنا) على اكبر الأحزاب الجديدة في الساحة الأردنية، فالميثاق واجه حالة إنتقاد عنيفة مع الظهور الاول له بسبب التزاحم في أسماء الأعيان والنواب والوزراء في جسم الحزب ، فيما حزب إردة واجه حالة من التفكك ادت الى استعصاء ولادته فاصبح رغم ثباته لغاية اللحظة بحاجة الى ولادة قيصرية فيها تخوفات من ظهور جنين مصاب ببعض التشوهات الخُلقية.

يبقى في المشهد الأحزاب المخضرمة وعلى رأسها اليسار التي لم يتضح بعد أن كانت قادرة علي الإندماج او التزاوج لإنتاج كتلة حزبية يسارية توافقية قادرة على مواجهة الإسلاميين ، إذا الشارع أمام حالة الزج بالاحتياط التي قد تستعين بها ادوات الدولة، حيث قد نرى اليسار في صدارة المشهد الحزبي قريباً، رغم أن الوقائع التاريخية تثبت ان اليسار من اصحاب النفس القصير ولا قِبل لهم بمواجهة مفتوحة مع الاسلاميين او على الاقل خلال الفترة الحالية بسبب حالة التشرذم التي تعيشها احزاب اليسار من ناحية وغياب القيادات من ناحية اخرى فليس فيهم لا سعد زغلول و لا ميشيل عفلق .

في ظل وصف امين عام حزب الشراكة والاتقاذ الشيخ سالم الفلاحات للاحزاب الجديدة باحزاب “الانابيب ” يبدو ان الاسلاميين لايزالون يستاثرون بالمشهد الحزبي كما لاتزال الاحزاب الجديدة تلتهم نفسها في ظل غياب واضح للبرامج والخطط ، فيما يبدو ان محاولات الزج بمسميات جديدة مستمرة حيث هدوء حزبي متعمد يشير الى ان احزب تعلمت او تم توجيهها لمعالجة اخطاء الميثاق و إرادة، يبدو انها تعد العدة للظهور وسط حالة الزحام الحزبي الحالية ليبقى السؤال ببساطة ، هل تنجح  الكتل الحزبية المصطنعة في المواجهة القادمة ؟ فيما يعتقد ان التفكيك والتركيب لإعادة إنتاج مشهد حزبي يستطيع المواجهة او على الاقل يستطيع التناغم مع متطلبات التحديث الحزبي لمرحلة ما بعد الاصلاح قد تحتاج دينميكيا خاصة تنتج نماذج حزبية وطنية حقيقية بولادة طبيعية ليست قيصرية ولا بتدخل جراحي بعيدة عن نماذج “إرادة ” و”الميثاق” التي ولدت من الخاصرة .


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

22:09

الفنان مصطفى قمر يتعرض للنصب والاحتيال

21:49

امين عمان ينعى وفاة الدكتور فيصل صدقي الياسين والد الملكه رانيا العبد الله

21:25

العرموطي يوضح: لاحظت آسفا أن المضي في طريق الإصلاح ما زال تعترضه الكثير من العقبات

21:24

لماذا بكت ديانا كرزون في حفل عيد الاستقلال بالأردن ؟

21:18

الاتحاد العربي للنقل البري يعزون بوفاة والد الملكة

20:59

العبادي يرد على رئيس جمعية مستثمري الدواجن

20:31

وزيرة الثقافة تعلن عن الموعد الرسمي للاحتفال بإربد عاصمة للثقافة العربية

20:22

مركز شابات الوسطية يفتتح معسكر الإصحاح البيئي

20:06

منصة خدمات وهوية رقمية للشركات في الاردن قريبا

19:53

هؤلاء فازوا بمقاعد في مجلس نقابة المحامين (أسماء)

19:47

مبارك النقيب يحيى أبو عبود

19:38

هذا مادار في أروقة نقابة المحامين عشية إنتخابية صاخبة ازعجت أهالي الشميساني

19:16

عدد من النواب يأخذون عطوة اعتراف بحادث مطعم ” الفحيص”

19:09

عملية عسكرية متوقعة وتوترات أمنية تشعل خطوط التماس في الشمال السوري

18:14

نجاح غير متوقع لحملة “#خليها_تبيض_عندكم”

18:06

المنتخب الوطني ت 23 يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في نهائيات آسيا

18:04

ناصر الدين يفتتح السوق الخامس من أسواق فاميلي باسكيت في عبدون مول

18:01

الدكتور خلف الحماد وابناءه يعزون عشيرة السبيلة بوفاه ابنائهم

17:30

جمعية أهل الراية الثقافية تُقيم احتفالاً كبيراً بعيد الاستقلال

16:51

طلبة البلقاء التطبيقية يشاركون في البطولة الوطنية الأولى لروبوتات السومو في جامعة الحسين التقنية

14:40

37.9 دينار سعر غرام الذهب

14:34

أبو عبود نقيبا للمحامين

14:28

عمان الأهلية تعزّي بوفاة المرحوم والد الملكة رانيا

14:00

التعليم العالي تؤكد بأن هناك خيارات متعددة أمام الطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية

13:01

تتويج الفائزين بسباق الجري لرابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية

12:52

الأردن يستضيف بعثة مصرية تضم 43 شركة تجارية وصناعية

12:19

ذهبت لتكميم المعدة فعرضت حياتها للخطر!

12:04

بعد حملة المقاطعة.. توقع انخفاض أسعار الدجاج

12:02

كابيتال بنك يستعد للمشاركة في بطولة كرة القدم التي ينظمها البنك المركزي

12:01

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان الملك بوفاة والد الملكة

11:55

45 طائرة مسجلة في سجل الطائرات المدني الأردني العام الماضي

11:55

افتتاح نادي مركز أورنج الرقمي في الجامعة الألمانية الأردنية

11:53

  م. نور اللوزي رئيسة للجنة التربية والتعليم  بمجلس محافظة العاصمة

11:41

أجواء جافة وحارة تسود المملكة حتى الثلاثاء وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

11:40

رئيس بلدية خالد بن الوليد واعضاء المجلس البلدي ينعون والد الملكة رانيا المرحوم الدكتور فيصل الياسين

11:33

التشكيلة المتوقعة لنهائي الثأر والأحلام .. ريال مدريد وليفربول الليلة

11:26

الذنيبات يعزي بوفاة والد جلالة الملكة

11:25

جامعة البترا تنعى والد الملكة رانيا العبدالله

11:22

مسيرة الاعلام والحرب الاقليميه

09:55

اول تصريح لنقيب المحامين: نقابة المحامين جزء من الوطن

09:46

كتاب سيد اللعبة عن هنري كيسنجر

08:55

رئيس وأعضاء ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم يعزون بوفاة والد الملكة

08:49

خالد صفران البلاونة رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا ينعون الياسين

08:44

كاتبة مصرية تثير الجدل بسبب الحجاب والقرآن

06:39

قديروف: بولندا قد تلقى نفس مصير أوكرانيا

06:31

ماذا سيحدث في “مكة” اليوم عند الساعة 12:18 ؟

06:23

المحامي يحيى ابوعبود نقيباً للمحامين

01:39

الصحة العالمية تحذر من انتشار غير مألوف لجدري القرود

وفيات

الاتحاد العربي للنقل البري يعزون بوفاة والد الملكةالدكتور خلف الحماد وابناءه يعزون عشيرة السبيلة بوفاه ابنائهمرئيس بلدية خالد بن الوليد واعضاء المجلس البلدي ينعون والد الملكة رانيا المرحوم الدكتور فيصل الياسينجامعة البترا تنعى والد الملكة رانيا العبداللهرئيس وأعضاء ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم يعزون بوفاة والد الملكة