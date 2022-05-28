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التعليم العالي تؤكد بأن هناك خيارات متعددة أمام الطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية

28 مايو 2022
التعليم العالي تؤكد بأن هناك خيارات متعددة أمام الطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية

وطنا اليوم_أكدت اليوم السبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها تتابع منذ اللحظة الأولى لحدوث الأزمة الأوكرانية أوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وأضافت الوزارة بأنها أطلقت منصة إلكترونية لهؤلاء الطلبة لتسجيل بياناتهم الأكاديمية وحصر جامعاتهم وتخصصاتهم حيث بلغ عدد الطلبة الذين سجلوا على هذه المنصة قرابة (400) طالب وطالبة غالبيتهم العظمى يدرسون في تخصصي الطب وطب الأسنان.

وأضافت الوزارة أنه وحرصاً منها على مساعدة الطلبة وتخفيف الآثار السلبية المترتبة عليهم فقد تم حصر أسمائهم جميعاً من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقت لهم سابقاً وإعداد قوائم مصنفة حسب الجامعة والتخصص، وإرسال هذه القوائم إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، والتي بدورها ستعمل على التواصل مع الجهات الأوكرانية ذات العلاقة للعمل على استصدار وثائق للطلبة تثبت التحاقهم في الدراسة سابقاً في هذه الجامعات مما يسهل عليهم الالتحاق بأي جامعات أخرى.


كما أن لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منحت استثناءً لهؤلاء الطلبة من شرط دراسة 50% من مواد الخطة الدراسية في الجامعة التي سيتخرج منها الطالب وهو ما تشترطه تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية، وذلك مراعاةً للظروف التي يمرون بها وتخفيفاً للآثار الأكاديمية التي قد تترتب عليهم نتيجة الإنتقال إلى جامعات أخرى، مما يسهل عليهم الإنتقال إلى أي جامعة غير أردنية تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية وتدرجها على قائمة الجامعات المعترف بها والمنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط التالي: www.mohe.gov.jo .


وأضافت الوزارة في بيانها اليوم أن من الخيارات المتاحة أمام الطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية الاستمرار في التعلم الإلكتروني ما دام أن الجامعات الأوكرانية المعنية تتيح لهم هذا الخيار ، كما أن هناك دول مثل هنغاريا وروسيا أعلنت عن إمكانية استقبال الطلبة الدارسين في الجامعات الأوكرانية، والسماح لهم بإكمال دراستهم من حيث ما انتهوا في الجامعات الأوكرانية مع تقديم تسهيلات لهم خاصةً في عملية تسديد الرسوم الجامعية.


وفيما يتعلق بالسماح لهؤلاء الطلبة بالالتحاق لإكمال دراستهم في الجامعات الأردنية أكدت الوزارة أن هذا الخيار متاح أمام الطلبة حيث يمكنهم مراجعة الجامعات الأردنية المعنية التي يرغبون بالالتحاق بها، وسيتم النظر من قبل الجامعة بقبول الطالب ومعادلة المواد التي قام بدراستها سابقاً في الجامعات الأوكرانية وفقاً للسياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية، وحسب التعليمات النافذة في الجامعة المعنية وبعد تحقيق أي متطلبات أخرى تشترطها الجامعات، علماً بأن هؤلاء الطلبة يدرسون في أوكرانيا على نفقتهم الخاصة ولم يتم ابتعاثهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.


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