ذهبت لتكميم المعدة فعرضت حياتها للخطر!

وطنا اليوم_كشف المواطن الاردني كرم نايفه عن تعرض زوجته لخطأ طبي في احدى مستشفيات العاصمة عمان لخطأ طبي فادح خلال اجرائها عملية تكميم معدة من قبل اشهر خبراء التجميل في العالم العربي .



وقال نايفه انه جرى الاتفاق على عمل تنظير لقص المعده لزوجته بفتح ٣ فتحات بالبطن وخلال اجراء العملية حصل خطأ طبي انتهى بضرب الشريان (الابهر) مما استدعى الجراح القائم على العملية استدعاء طبيب مختص اجنبي .



وبالتفاصيل، تابع زوج المريضة أن الطاقم القائم على العملية عملوا على فتح بطن المريضة من أسفل الصرة حتى الصدر مضيفا انهم اعطوها قرابة الـ 30 وحدة دم .



واشار نايفه الى انه لم بأتي اي احد من الفريق الطبي للاطمئنان على حالة المريضة التي ما زالت تعاني من تداعيات العملية .



واضاف نايفه ان الطبيب تقدم بشكوى لاحد المراكز الامنيه ضده بتهمة (الشتم والتهديد ).



وطالب نايفه الجهات المختصة في وزارة الصحة ونقابة الاطباء متابعة ملف زوجته التي مازالت تعاني من اثار العملية.