بعد حملة المقاطعة.. توقع انخفاض أسعار الدجاج

وطنا اليوم_توقّع عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن، حسان أبو دقر، اليوم السبت، انخفاض أسعار الدجاج في الأيام القليلة المقبلة، بوقت تستمر فيه حملة المقاطعة التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي.



وأرجع أبو دقر، ارتفاع أسعار الدواجن في الأردن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأوضح أبو دقر أن حوالي 70 في المئة من تكلفة تربية الدواجن تذهب للأعلاف، مشيرا إلى أن أسعار الذرة والصويا ارتفعت بنسبة وصلت إلى 50 في المائة.



وبشأن حملة المقاطعة الشعبية، بيّن أبو دقر أنها جاءت بسبب ارتفاع الأسعار فيما اتهم بعض المواطنين المزارعين بـ”الجشع”، دون الانتباه إلى أن سبب ذلك يعود إلى ارتفاع التكاليف على المزارع.



وكان رئيس جمعية مستثمري الدواجن، عبد الشكور جمجوم، أكد أن أسعار الدواجن متدنية لكن دخل الأردنيين “ضعيف”.



وأضاف جمجوم أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار، فإن سعر الدجاج الطازج في الأردن “من بين الأدنى في العالم”.



ويلقي ارتفاع أسعار جميع السلع، بما في ذلك الدواجن والبيض، بثقله على المواطنين الذين سئموا من عواقب ارتفاع تكاليف الشحن والأزمة الروسية الأوكرانية، وفقًا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشار جمجوم إلى أن سقف الأسعار، الذي حددته وزارة الصناعة والتجارة والتوريد، كان من المفترض أن يتم تطبيقه خلال شهر رمضان فقط، مبينا أن “سعر علف الدجاج ارتفع على مستوى العالم منذ بداية الوباء”، كما أن موجة الغبار أضرت بمزارع الدجاج بشكل كبير.



واستشهد جمجوم بعدة أسباب لارتفاع أسعار الدواجن، منها ارتفاع تكلفة تشغيل المزارع، وزيادة الطلب على الدواجن مقارنة مع الطلب على اللحوم الحمراء، فضلاً عن زيادة طلب المطاعم على الدجاج الطازج بدلاً من الدجاج المستورد بسبب ارتفاع أسعاره.



وطالب جمجوم الحكومة بإلغاء الضرائب ودعم المنتجين والقطاع الزراعي.