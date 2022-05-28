رئيس وأعضاء ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم يعزون بوفاة والد الملكة

وطنا اليوم – يتقدم رئيس وأعضاء ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لجلالة الملك المفدى عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله برحيل والد جلالة الملكة الدكتور فيصل صدقي الياسين الذي لبى نداء ربه راضياً مرضياً تاركاً إرثاً عظيماً من العطاء والخدمة الإنسانية النّبيلة عظم الله أجركم وأحسن الله عزائكم.

انّنا إذ نعزّي جلالتكم، لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالتكم وولي عهدكم الأمين والاسرة الهاشمية بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ وطننا الغالي في ظلّ قيادتكم الهاشمية الحكيمة والمظفرة.

مؤسس ورئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم.

المهندس محمد أيمن عبد الله الرفاعي