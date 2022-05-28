خالد صفران البلاونة رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا ينعون الياسين

وطنا اليوم – خالد صفران البلاونة رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا وكافة منتسبي ملتقى النشامى في إيطاليا ينعون الدكتور فيصل صدقي الياسين والد جلالة الملكة ويتقدمون بخالص مشاعر العزاء ويرفعون الى صاحبي الجلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله و صاحب السمو ولي العهد الامير الحسين واصحاب السمو الملكي الامير هاشم بن عبدالله والاميرة ايمان بنت عبد الله والأميرة سلمى بنت عبد الله احر التعازي بوفاة الاب والصهر والجد الحاني، ويتقدمون من زوجة الراحل وابنائها بأحر العزاء راجيا من الله ان يجعل الجنة مثواه وان يلهم محبية الصبر والسلوان انه سميع مجيب.