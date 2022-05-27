مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية والفعاليات في المخيمات ينعون والد الملكة رانيا
منذ 5 ساعات
وطنا اليوم – يتقدم مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ولجان الخدمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن بخالص مشاعر العزاء والمواساة من
صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، والامراء هاشم وايمان وسلمى بوفاة المرحوم بإذن الله الدكتور فيصل صدقي الياسين والد جلالة الملكة رانيا العبدالله
سائلين الله عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته