مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية والفعاليات في المخيمات ينعون والد الملكة رانيا

11:06

الذنيبات جندي، الميثاق يبحث عن حصته في ميراث إرادة، الحكومة ترقص على حافة الطاولة، عروب بخير، العبادي وأمين عمان، المصري واسرائيل ، رواية مختار جبل الحسين و “إرادة”، الاعلامي الزعلان، الملقي الي اكل الكف ، ماذا حصل بين الدعجة والعجارمة ؟