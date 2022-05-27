حزب الكرامة ” تحت التأسيس ” يعزي بوفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله.

وطنا اليوم_



بسم الله الرحمن الرحيم.



قال تعالى: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.





تتقدم الهيئة المركزية والتأسيسة لحزب الكرامة “تحت التأسيس “



بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لحضرة صاحب لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمه وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم وعائلة الياسين الكرام بوفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمه الدكتور فيصل صدقي الياسين .



سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم جلالة الملكة وأسرته الصبر والسلوان انه سميع مجيب الدعاء.



إنا لله وإنا إليه راجعون.