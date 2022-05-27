استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة السبت

وطنا اليوم:يُتوقع بمشيئة الله أن يستمر تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة يوم السبت، لذا تبقى درجات الحرارة لتكون أعلى مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بعِدة درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً خلال ساعات الظهيرة والعصر في مُختلف مناطق المملكة، بينما يكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.

وتظهر كميات من السُحب على ارتفاعات مُتوسطة وعالية قد يتخللها سُحب ركامية شرق المملكة عصر ومساء السبت بحيث توجد إحتمالية لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

وتكون درجات الحرارة العُظمى حول مُنتصف الثلاثينيات مئوية في المدن الرئيسية بمافيها العاصمة عمان وقد تتجاوز ذلك في بعض المدن والاحياء، بينما تكون في مطلع الأربعينيات مئوية في الأغوار والبحر الميت في مدينة العقبة.

وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً في المناطق الجنوبية، وتتحول الرياح الى شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً خلال ساعات العصر والمساء تكون مُثيرة للأتربة والغُبار.

طقس دافئ ليلاً في أغلب المناطق

تبقى درجات الحرارة الليلية مُرتفعة مقارنة مع الليالي السابقة، ويكون الطقس دافئاً في ساعات الليل في مُختلف المناطق ومائلاً للحرارة في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة، لكن يميل الطقس للإعتدال في أوقات مُتأخرة من الليل وخلال الفجر في اجزاء من السهول والأودية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة أول الليل في جنوب وشرق المملكة وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار في تلك المناطق.