ناشطون: الاحتفال بعيد الاستقلال محطة مضيئة بالعمل والإنجاز

وطنا اليوم:أكد ناشطون وأصحاب المبادرات بمحافظة عجلون، أن الاحتفال بعيد الاستقلال يشكل محطة مضيئة بالعمل والتطور والإنجاز وتعزيز الدعم الشبابي من خلال المبادرات الملكية التي تعزز مهارات وقدرات الشباب واشراكهم بصنع القرار للنهوض بمستقبل الأردن بهمم عالية ومبادرات ريادية ترقى بالتميز والإبتكار والإبداع.

وقال مدير شباب عجلون محمد طبيشات، إن خطاب جلالة الملك بمناسبة الاستقلال ركز على ما تم إنجازه رغم الظروف الإقليمية والدولية وتداعيات جائحة كورونا من إصلاحات شاملة تستحق التقدير الاعتزاز، مشيرا إلى تركيز جلالته على الشباب وهم فرسان التغيير للمرحلة المقبلة كونهم الأقدر على تحمل المسؤولية وإحداث التغيير.

وبين، أن الاستقلال مناسبة لنستذكر فيها ما تحقق للقطاع الشبابي وإيلاء جلالته تنفيذ المشاريع وتمكين الشباب وتوفير الفرص التدريبية والتشغيلية لهم ليتمكنوا من المضي في بناء المستقبل الأفضل للوطن.

بدوره، أشار عضو مبادرة “إعلاميون متطوعون” أمير فريحات، إلى أهمية الرسائل الملكية في خطاب الملك للتوجه نحو تعزيز الإنجازات والتطوير والتحديث والإصلاح الذي يسهم بزيادة مشاركة الشباب لرسم معالم الطريق بقوة والانفتاح على المستقبل بهمم عالية بجميع المجالات السياسية والحزبية والاقتصادية.

وثمنت عضو مبادرة “سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا” شاديه العنانزه، تركيز واهتمام جلالته على دور الشباب ونحن نلج المئوية الثانية والمساحة الكبيرة التي منحتهم إياها التشريعات ومنظومة الإصلاحات السياسية، داعية إلى ضرورة العمل بمضامين الخطاب الملكي لمزيد من التقدم والازدهار.

وبينت صاحبة مشروع حلويات منار القضاه، أن الشعب الأردني يستحق الأفضل وواجبنا، مسؤولين ومؤسسات، بذل أقصى الطاقات لترجمة أجندة التحديث واقعا يلمس المواطن أثره ويساهم في التحسين بمختلف مستويات الحياة.

وقال أحد المستفيدين من دورات الصحافة والإعلام بمركز زها الثقافي حمزه القعاقعه، إن جلالة الملك ركز في خطابه على أن مستقبل الأردن بيد شبابه لأنهم سيكونون قاده الإنجاز والتطوير للوطن في كافه مجالاته