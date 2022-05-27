الفايز: يجب الانتقال من العشائرية إلى الدولة المدنية

وطنا اليوم – قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن الأردن دولة قوية، واستطاع تجاوز العديد من الأزمات في المنطقة والعالم وهو صامد.

وأضاف في مقابلة مع برنامج يسعد صباحك الذي يقدمه الزميلان حازم الرحاحلة ورندة كرادشة عبر شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، أن ما أظهره الشعب الأردني في الاحتفالات بعيد الاستقلال هو رد على كل المشككين.

وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن بالاصلاح السياسي، وهو أمر يرتبط بثقافة الشعب، مؤكدا أن الأحزاب عليها الالتزام لتشكيل 3 كتل يسار، ويسار وسط، ويمين وسط، وعند تشكيل هذه الكتل قد تستطيع الوصول لعقل المواطن الأردني واقناعه بأن لديها برامج لنبتعد عن الجهوية والمناطقية، مشددا على ضرورة التغيير من العقيلة العشائرية رغم أننا نفتخر بها.

ولفت إلى أنه يجب تحسين الوضع الاقتصادي من أجل الاصلاح السياسي، ولكن المشاكل الاقتصادية كبيرة جدا ويجب ايجاد حلول لها بمدد زمنية، فالفقر والبطالة في الأردن 25%، مؤكدا أن لديه شعور بالقلق لكن دون خوف على مستقبل الأردن، والأسباب ليست داخلية بل خارجية من الاقليم والعالم.

وأضاف “نفخر بأن العشيرة هي أهم مكون للدولة، لكن يجب الانتقال من العشائرية إلى الدولة المدنية”، مبينا أن ذلك قد يحتاج إلى 3 برلمانات مقبلة حتى يتحقق.

ولفت الفايز إلى وجود نحو 50 حزبا سياسيا مرخصا في الأردن، معتبرا أنها أحزاب “مشتتة وضعيفة”.

وأشار إلى وجود 2.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة بين الجيزة والحسا، وفق دراسة ألمانية، وهي مكلفة جدا ولكن لها جدوى اقتصادية ستوفر فرص عمل، وتحل مشكلة المياه وتجعلنا لا نعتمد على دول أخرى من الممكن أن تغلق الصنبور علينا، والمشروع استراتيجي إضافة إلى الناقل الوطني، ويجب بناء آلاف السدود الترابية على مسار المياه القادمة من سوريا إلى السعودية، إضافة لتأجير الأراضي والتي ستخلق فرص عمل