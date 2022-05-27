الملقي: أنا الجراح.. إلي أنسب عليّ

وطنا اليوم – أكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هاني الملقي، أن ضريبة المبيعات التي تتغنى الحكومة بإيراداتها حسب وصفه هو من وضعها ، وأن ضريبة البنزين التي جعلته من أسعاره هي الأغلى في العالم هو من اقرها ووضعها أيضا أبان حكومته.

وَأضاف في حديثه ضمن برنامج نيران صديقة على شاشة قناة “عمان T.V ” مع الزميل الدكتور هاني البدري، أن ضريبة الدخل التي اقرت في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز، والتي أخرجت الأردنيين إلى الشوارع عام 2018 أبان حكومته رفضا لها ، ثم أقرت هو من وضع قانونها .

وتابع: أنا “الجراح.. إلي أنسب عليّ لأن البنج لم يكن كافي”.

ورأى الملقي أنه و نتيجة لذلك هو من أكل الكف، معتبرا أن هذا “الكف” رخيص في سبيل الوطن، وما تبعه من تقديم حكومته لاستقالتها.