الاستقلال يوم مقدس وليس مجرد عطلة

فارس الحباشنة

الاستقلال يوم مقدس .

ورمز لتجدد الدولة و الولاء .

استنفار لوجدان الوطن، والسؤال عن احواله ومستقبله .

وما يعني ليس مجرد عطلة .

وحيث يتمتع المواطنون باغتنام الفرصة للسياحة الداخلية ، و اصابتهم بغيبوبة و فقدان للوعي، وإغماء من ايّام العطلة الطويلة .

وطبعا ، هنا لا اقصد جماعة البكمبات والدراجات ، و التشحيط والتفحيط، ومهرجانات شركات الاتصالات .

يصدمني شكل الاحتفالات ، و يصدمني اكثر شكل التكريم، و عقيدة اختيار المكرمين .

ويؤلمني الاحتفال في الإنجاز دون تعريفه .. و عندما يكون التكريم دون غطاء شرعي .

العطل الوطنية ليست مجال للتهريج والتسلية ، و إضاعة الوقت .

من لا يحس بالاستقلال و معانيه فانه يفعل ما يشاء !

عقلية لامبالية تعبث بالرمزية الوطنية . وهناك من ينظرون الى الاْردن بقلوب حاقدة و سوداء ، و بترهات و سذاجة ، و استخفاف .

الاْردن دولة قوية .. وما لا أستطيع فهمه ضعف الحماس الوطني العام للاحتفال بالاستقلال .. و اكرر انسوا جماعة الدراجات و البكمات .

لا اعرف ، لماذا اشعر بالغيرة و الخجل من احتفالات الاستقلال .

عيد الاستقلال ملك للشعب ، ولذلك اذا ما رأيت الشعب محتفلا فاني اشعر بالخوف والفزع ،و القلق .