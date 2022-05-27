الاستقلال يوم مقدس وليس مجرد عطلة

فارس الحباشنة
الاستقلال يوم مقدس .
ورمز لتجدد الدولة و الولاء .
استنفار لوجدان الوطن، والسؤال عن احواله ومستقبله .
وما يعني ليس مجرد عطلة .
وحيث يتمتع المواطنون باغتنام الفرصة للسياحة الداخلية ، و اصابتهم بغيبوبة و فقدان للوعي، وإغماء من ايّام العطلة الطويلة .
وطبعا ، هنا لا اقصد جماعة البكمبات والدراجات ، و التشحيط والتفحيط، ومهرجانات شركات الاتصالات .
يصدمني شكل الاحتفالات ، و يصدمني اكثر شكل التكريم، و عقيدة اختيار المكرمين .
ويؤلمني الاحتفال في الإنجاز دون تعريفه .. و عندما يكون التكريم دون غطاء شرعي .
العطل الوطنية ليست مجال للتهريج والتسلية ، و إضاعة الوقت .
من لا يحس بالاستقلال و معانيه فانه يفعل ما يشاء !
عقلية لامبالية تعبث بالرمزية الوطنية . وهناك من ينظرون الى الاْردن بقلوب حاقدة و سوداء ، و بترهات و سذاجة ، و استخفاف .
الاْردن دولة قوية .. وما لا أستطيع فهمه ضعف الحماس الوطني العام للاحتفال بالاستقلال .. و اكرر انسوا جماعة الدراجات و البكمات .
لا اعرف ، لماذا اشعر بالغيرة و الخجل من احتفالات الاستقلال .
عيد الاستقلال ملك للشعب ، ولذلك اذا ما رأيت الشعب محتفلا فاني اشعر بالخوف والفزع ،و القلق .