رياح مثيرة للغبار تؤثر على المملكة لـ3 أيام

وطنا اليوم:تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتبقى الأجواء الأحد، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في كافة مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 31 – 17، وفي مناطق البادية 37 – 19، وفي مناطق السهول 35 – 20، وفي الأغوار الشمالية 40 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 25، وفي البحر الميت 41 – 25، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية