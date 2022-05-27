انخفاض المواليد في الأردن 15% خلال 5 سنوات

وطنا اليوم:أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن معدل المواليد الخام في الأردن خلال العام 2021 بلغ (18.1) لكل ألف من السكان.

ووفق بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازت، فقد ارتفع عدد المواليد الذكور عن الإناث في ذات العام، حيث بلغت نسبة المواليد الذكور إلى الإناث، (112.5) ذكر لكل (100) أنثى.‏

كما بلغ متوسط عدد المواليد الأحياء في اليوم من عام 2021، (514) مولوداً، فيما بلغ معدل الوفيات الخام (6) لكل ألف من السكان.

إجمالي أعداد المولودين في عام 2021 بلغ (197397) منهم (9675) مغترباً توزعوا وفق المحافظة،كالآتي: سجلت العاصمة أعلى عدد منهم، حيث بلغوا (78298) تلتها إربد حيث ‏سجلت (34021)، ثم الزرقاء (17922)، فالمفرق (11686) والبلقاء (11095)، ثم الكرك (7311)، وجرش (7159)، وعجلون (5285)، ثم مادبا ‏‏(5192)، ثم العقبة (4462)، ثم معان (2883)، ثم الطفيلة (2408). ‏

فيما سجل نحو 10 آلاف مولود أردني من المغتربين في الخارج (9675 مولود).‏

انخفاض عام في المواليد مقارنة بـ2017

أظهرت البيانات انخفاضا عاماً في أعداد المواليد في الأردن وزيادة في أعداد الوفيات في الفترة الممتدة من 2017 ولغاية 2021.

فبينما سجل الأردن (230944) مولوداً في عام 2017 بينهم (19503) مغتربين، انخفض العدد في عام 2021 إلى (197397) مولودا بينهم (9674) مغتربا، وبنسبة انخفاض بلغت (15%).

وكشفت البيانات أن الانخفاض في أعداد المواليد كان في 9 محافظات وهي: العاصمة (-10%)، الزرقاء (-31%)، مادبا (-2%)، إربد (-23%)، المفرق (-12%)، الكرك (-12%)، الطفيلة (-4%)، معان (-22%)، العقبة (-14%)، فيما ارتفع في: البلقاء (23%)، جرش 109%، عجلون (20%).

في المقابل، ارتفع أعداد الوفيات في الأردن، في ذات فترة المقارنة، من 28782 وفاة سنوياً (بينهم 1266 مغتربا) في عام 2017، إلى (39333) وفاة (بينهم 828 مغتربا) في عام 2021 وبزيادة نسبتها 37%