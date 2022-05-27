إسرائيل قد تحذر رعاياها من السفر لدول خليجية

وطنا اليوم – أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن سلطات البلاد ربما تصدر توصيات لرعاياها بعدم السفر إلى وجهات قريبة من إيران خشية من انتقام طهران بعد اغتيال قائد عسكري رفيع بالحرس الثوري.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن تقرير للقناة 12 الإخبارية، الخميس، عن مخاوف إسرائيلية من مهاجمة إيران لإسرائليين في الخارج عقب تسريبات ربط البلاد بمقتل العقيد بالحرس الثوري الإيراني، حسن صياد خدائي.

وتخشى إسرائيل من أن التطورات ستزيد من دافع إيران لضرب الإسرائيليين في الخارج، حيث عقدت شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة والمؤسسات الدفاعية سلسلة من الاجتماعات التشاورية خلال الأيام الأخيرة حول هذه المسألة.

وأشار التقرير إلى أنه من الواضح أن السلطات الإسرائيلية ستتخذ قرارًا قريبًا لتكرار نصائح السفر ضد السفر إلى الدول المجاورة لإيران، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وأذربيجان وربما تركيا.

وكانت صحيفة صحيفة “نيويورك تايمز أفادت ” بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تقف وراء عملية اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني، صياد خدائي.