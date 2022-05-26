شركة الأسواق الحرة الأردنية تهنئ الوطن وقائده بعيد الاستقلال

وطنا اليوم_رئيس مجلس إدارة شركة الاسواق الحرة الاردنية د. عز الدين كناكرية وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس هيثم المجالي والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة يتشرفون برفع اسمى آيات التهنئة والتبريك إلى قائد مسيرة البناء والانجاز صاحب الجلالة



الملك عبدالله الثاني بن الحسين

وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأسرة الهاشمية والشعب الأردني بذكرى عيد الاستقلال السادس والسبعين سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وولي عهده الأمين بعين رعايته وتوفيقه .



معاهدين جلالته أن نبقى خلف قيادته الحكيمة في مسيرة الإصلاح والتطوير والتقدم.



وكل عام والأردن الغالي وقيادته الملهمة وشعبه النبيل بخير.