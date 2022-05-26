مجموعة كشافة ومرشدات مار جريس تجوب شوارع البلدة احتفالآ بعيد الاستقلال

وطنا اليوم_بمناسبة عيد استقلال المملكه الاردنيه الهاشميه، أقامت مجموعة كشافة ومرشدات مار جريس ـ في الفحيص، مسيرة لعناصر الكشافة جابت شوارع البلدة، التي ازدانت بالاعلام الاردنيه وشعارات ولافتات معبرة عن الاستقلال،

وتقدم المسيرة فرقة موسيقى الكشافة التي عزفت الاناشيد الاردنيه والاغاني العسكرية. والحماسيه.

وشارك في المسيره عدد من اهالي الفحيص والنائب رائد سميرات. وعضو اللامركزية السيد عيد منيزل .



وفي ختام المسيره توجهت قادة الأفراد بتحية إكبار وإجلال الى قائد الوطن وولي عهدة،وكافة القوات والجهات الامنيه ولشعب الأردن .