النائب العام الفلسطيني يكشف تفاصيل اغتيال أبو عاقلة

وطنا اليوم:كشف النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، تفاصيل اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة منتصف الشهر الجاري.

وقال: إن “الصحفية شيرين أبو عاقلة مثّلت أيقونة الإعلام الفلسطيني واستُشهدت في سبيل رسالتها وسعيها الدؤوب لنقل الحقيقة، مضيفًا: أن “قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين في جنين بالضفة الغربية المحتلة”.

وأكد النائب العام، أن جميع الصحفيين كانوا يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه صحفيًا ودوليًا، حيث كانت قوات الاحتلال ترى الصحفيين بشكل جلي ومكشوف وأطلقت النيران باتجاه الصحفيين وبينهم شيرين دون أي تحذير مسبق.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على موقع وجود الصحفيين في جنين بشكل مستمر، وأن أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على شيرين أبوعاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب.

ونوه بأن التحقيق أثبت أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع مبيناً أن سبب الوفاة التهتك في دماغ الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وبين أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة تحمل سمات وخصائص تدل على إطلاقها من سلاح قناص، مشيرا إلى أن مصدر إطلاق النار كان جنوبي موقع وجود شيرين أبو عاقلة أي مكان وجود الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن آثار المقذوفات النارية المتكررة في محيط إصابة شيرين أبو عاقلة تدل على نية القتل .